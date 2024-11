Ilic salta il Napoli! Vanoli recupera un attaccante contro Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri il Torino ha continuato l’avvicinamento alla sfida di domenica contro il Napoli. Tutti gli uomini di Vanoli hanno lavorato in gruppo a parte gli infortunati, scrive la Gazzetta dello Sport:

"Fra questi continua a essere monitorato Ilic, uscito contro la Juventus per un fastidioso problema muscolare. Sicuramente salterà la sfida contro la capolista, la speranza dello staff sanitario granata è quella di far tornare a lavorare in gruppo il serbo la prossima settimana. Pienamente recuperato invece Tonny Sanabria che in avanti dovrebbe fare ancora coppia con Che Adams"