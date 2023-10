Il Verona prepara la sfida al Napoli, Baroni ritrova un titolarissimo

Ultime notizie Napoli - L’Hellas Verona va allo sprint per recuperare gli infortunati in tempo per il Napoli. Sabato, al Bentegodi, è in programma l’anticipo con la squadra di Garcia, Baroni fa la conta degli assenti e con lo staff prova a riaverli a disposizione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Verona-Napoli, Baroni ritrova un titolare

Nelle scorse settimane si sono bloccati Hien, Dawidowicz e Cabal. Nella gara col Torino Amione, rientrato col Frosinone, Doig out da un mese: