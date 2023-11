Il vero obiettivo stagionale di De Laurentiis (e non è lo scudetto)

Ultime notizie Napoli - Il Napoli si è dovuto accontentare di un pareggio contro il Milan, che non basta per restare all’interno della zona Champions League, ne parla Tuttosport.

La zona Champions League è il vero motivo che ha portato De Laurentiis a reagire al termine del primo tempo:

“Gli 80 milioni provenienti dalla Champions sono vitali per la tenuta dei conti. Il vero obiettivo del patron è questo, anche se i numeri raccontano che gli azzurri potrebbero ancora lottare per il titolo, e le prossime tre sfide saranno un’altra tappa per capire se la squadra ha veramente reagito”