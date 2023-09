"Il Var evita che la prima sconfitta diventi una figuraccia", le pagelle dei quotidiani per Garcia

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per l'allenatore Rudi Garcia dopo Napoli-Lazio. i giudizi verso il tecnico francese sono piuttosto negativi da parte della stampa:

Corriere dello Sport 4,5 - La ricerca della profondità e i tagli verso l’interno degli esterni d’attacco sono soluzioni che Sarri disinnesca presto. Non trova la contromossa a Luis Alberto, libero e felice, e agli inserimenti delle mezzali. E la linea alta è un invito a nozze per Felipe e Zaccagni. Di contro, l’imprecisione dei suoi è un vecchio difetto che riaffiora: 22 tiri, un gol. Il Var evita che la prima sconfitta diventi figuraccia. Due volte.

Il Mattino 6 - Neutralizza le verticalizzazioni, porta in pressione almeno cinque giocatori alla volta ed è roba che toglie il fiato al gioco di Sarri: domina il primo tempo con un 4-3-3 che in alcuni momenti esprime un gioco che fa girare la testa. Poi, però, troppo gracile in difesa: sbandate assurde e bisogna inseguire. La squadra non si risparmia, sembra tutto tranne che appagata ma fa fatica nella ripresa a trovare delle crepe nelle due muraglie difensive. Poi si allunga troppo, non riesce a mettere uomini in mezzo al campo capaci di non lasciare spazio alle ripartenze laziali. Sarri vuole solo contropiede e trincea e li ottiene. Lui ammassa uomini in avanti, ma viene meno la lucidità. Male la difesa.

Gazzetta dello Sport 5 - Il suo Napoli stavolta non convince. Sarri lo imbriglia e lui non riesce a diversificare tatticamente. Nel primo tempo mancano i lanci a scavalcare l'assetto laziale. Lanci 8alla disperata) che arrivano solo nel caotico finale.

Repubblica 5