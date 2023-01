Il triangolo magico ha come vertici Lagos, Tbilisi e Napoli! L'incredibile dato su Osimhen-Kvaratskhelia

Un ragazzo nigeriano e uno georgiano nascono e crescono a 5.636 chilometri di distanza in linea d’aria per poi ritrovarsi in un altrove, anche questo lontanissimo, che sembra la porta del paradiso. Il triangolo magico ha ai vertici Lagos, Tbilisi e Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Che coppia Osimhen-Kvaratskhelia

"Sembra che Osimhen e Kvaratskhelia abbiano trovato un senso a un lungo viaggio, che assomiglia tanto a quello del Napoli, all’inseguimento di uno scudetto lontano quasi trentatré anni. Il giro di campo che a fine partita li avvicina e li allontana nella marea di un gruppo in festa sulla pista d’atletica, ha tanto l’aria di essere una prova generale di quello che potrebbe succedere a tarda primavera"

