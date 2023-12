"Il suo lo fa con onore, ma gli manca brillantezza", Osimhen in gol con il Braga: i voti dei quotidiani

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per Victor Osimhen dopo la gara Napoli-Braga:

Gazzetta dello Sport 6,5. Il tocco vincente è quasi casuale ma vale lo stesso. Anzi, è più luccicante dopo il Pallone d'oro africano. Cerca il gol come i bei tempi, ma gli manca la brillantezza.

Corriere dello Sport 6,5. Il re leone d’Africa conquista l’Europa: c’è anche la sua firma sugli ottavi. Un graffio, per come la mette dentro divorando spazio e avversari con tanto di carambola. Primo gol in Champions della stagione (l’ultimo il 18 aprile); il secondo lo svirgola

Il Mattino 6,5. Vaga a lungo alla ricerca di qualcosa: non è bello da vedere il suo tocco per il 2-0 ma è letale. Fonte e Serdar se lo palleggiano, un solo bel guizzo e il suo lo fa con onore.

Tuttosport 7. Nemmeno il tempo di trovare un posto nella bacheca di casa al Pallone d’Oro africano ritirato qualche ora prima, che fa capire a tutti perché per De Laurentiis il suo valore aumenti di partita in partita. Sull’assist di Natan si avventa come può, segnando la rete del 2-0. Nell’anno solare 2023 ha preso parte a 31 reti del Napoli (28 gol, tre assist)