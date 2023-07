Il Sole 24 Ore - L'Antitrust ha multato Dazn per 760mila euro: il motivo

Serie A - L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria verso Dazn per quanto riguarda la trasmissione dei diritti della Serie A con Tim per il periodo 2021-24. L'Autorità garante della concorrenza ha sanzionato Dazn per 760mila euro si legge su Il Sole 24 Ore:

"L’accordo, che prevedeva l’esclusiva a favore di Tim e il divieto di partnership con suoi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni, poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nel settore delle tlc nei mercati dei servizi di connettività e della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento. Si trattava, inoltre, di un’offerta suscettibile di sottrarre ai concorrenti di Tim, attivi nei mercati delle comunicazioni elettroniche, la possibilità di associare ai propri servizi di connettività contenuti di particolare pregio, come i diritti per la visione delle partite del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024, limitando la capacità di esercitare una pressione concorrenziale nei confronti della stessa Tim".