Il sogno del tifoso del Napoli: "Osimhen, vieni a festeggiare lo scudetto sulla mia Fiat in giro per la città! Pronta una festa che durerà una settimana"

Antonio Navarra, 83enne pensionato, è un tifoso che ogni giorno parte da piazza Municipio e gira la città in una Fiat 500 riverniciata d'azzurro con la bandiera del Napoli. E ha un sogno confessato a Il Mattino.

«Siamo pronti per festeggiare in primavera con Spalletti e i ragazzi. Anzi, ho un sogno che vorrei si potesse realizzare. Mi piacerebbe se sulla mia auto salisse Osimhen: ci divertiremmo ad attraversare insieme la città. Ci siamo già mossi per organizzare una festa che durerà sette giorni in piazza Carità, con tanto di palco»