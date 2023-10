"Il simbolo della confusione del momento" altra prova incolore di Raspadori: ennesima bocciatura nelle pagelle

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Giacomo Raspadori al termine di Napoli-Fiorentina:

Corriere dello Sport 5. Mezzala, trequartista, esterno: il simbolo della confusione del momento

Gazzetta 5,5. Perde l'attimo fuggente ed è impreciso al tiro. Però da sottopunta o da esterno prova ametterci tutto il suo sprint in un Napoli claudicante.

Il Mattino 5. Entra dopo mezz'ora e si piazza neppure su Arthur. Lo spazio per spingersi comunque c'è e nel 4-2-3-1 che nasce con lui in campo da sottopunta. Con Cajuste diventa il terzo nel tridente. Ma come può non calciare in porta al 34'? Poi va a vuoto, alla ricerca della posizione giusta che non trova.

Tuttosport 5.5. Inizia sulla trequarti poi va a destra nel tridente. Volenteroso ma fumoso.