"Il sesto senso di Spalletti aveva parlato chiaro" Elmas decisivo con la Samp: le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Prova più che sufficiente quella di Eljif Elmas che ieri contro la Samp ha realizzato il penalty che ha fissato la gara sul definitivo 2-0 per il Napoli. Di seguito le pagelle del macedone.

Gazzetta 6,5 - L'innesto giusto perché dà intensita alla manovra, correndo tanto. Sempre al centro dell'azione, si procura il secondo rigore che realizza con forza.

Il Mattino 7 - Il sesto senso di Spalletti aveva parlato chiaro. Perché già a Milano il macedone aveva fatto brillare gli occhi al suo allenatore che ieri gli ha dato fiducia schierandolo dal primo minuto. Fiducia ripagata, non solo per il rigore trasformato nella ripresa, ma anche per l’ottimo lavoro prima in mediana e poi da esterno alto.

Corriere dello Sport 6 -La maledizione del rigore non lo inquieta: è freddo, persino coraggioso nella battuta, che riempie la sua giornata.