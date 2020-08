Il Secolo XIX - Non solo Llorente, il nuovo ds genoano Faggiano vuole anche altri due azzurri

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Secolo XIX scrive di un interesse del Genoa per Llorente e Younes:

"Al Genoa, lo spagnolo andrebbe a colmare una lacuna dell’ultima stagione, in cui è mancato un centravanti di peso e di esperienza in mezzo a tanti giovani. Faggiano ha buoni rapporti col club azzurro e aveva pensato a Llorente già in ottica Parma, ma sul centravanti ci sono anche altri club, come il Benevento. Younes, 27 anni, invece, era stato a un passo dal Genoa due estati fa, quando poi dall’Ajax era arrivato a Napoli. Il Grifo ci aveva riprovato a gennaio insieme a numerosi club di A, tra cui lo stesso Parma e potrebbe rifarsi sotto ora a patto che si ricominci con un tecnico che punta sul tridente. E pure Ounas, 23 anni, reduce dal prestito al Nizza, potrebbe interessare".