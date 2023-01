Il Secolo XIX - Il ricordo di Vialli e Mihajlovic decuplicherà le forze della Samp contro il Napoli

Secondo il quotidiano Il Secolo XIX la Sampdoria vorrà vincere la gara contro il Napoli anche per rendere onore a Vialli e Mihajlovic:

"Quella di oggi sarà innanzitutto la partita di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. E solamente dopo la sfida alla capolista Napoli, umanizzata dalla sconfitta di San Siro con l’Inter di mercoledì scorso. Sarà una partita unica perché si giocherà in un clima unico, che avvolgerà il Ferraris già prima del fischio di inizio. Un misto di malinconia, rabbia, nostalgia, incazzatura, voglia di spaccare il mondo. Questa volta il ricordo di Vialli e Mihajlovic dovrebbe decuplicare le forze dei blucerchiati che scenderanno in campo in quello che sulla carta e numeri alla mano è un confronto impari. Sotto ogni profilo statistico"