Il Secolo XIX - Dopo l'affare Ostigard, Napoli e Genoa non hanno trovato più un'intesa

L'edizione odierna del quotidiano "Il Secolo XIX" scrive sul rapporto tra Napoli e Genoa sul calciomercato:

"In principio fu Alessandro Zanoli, eterno promesso rossoblù, in procinto di accasarsi al Genoa già l’estate scorsa. Poi, tra rumors, marce indietro, telenovele e sgarbi, le operazioni tra Genoa e Napoli si sono moltiplicate. Dopo il passaggio due stagioni fa di Leo Ostigard ai partenopei, i club non sono più riusciti a trovare un’intesa, nonostante non siano mancati contatti e opportunità.

Zanoli piaceva molto a Gilardino, ma a gennaio è finito alla Salernitana. I due club hanno trattato anche per la cessione di Radu Dragusin. Il club azzurro aveva offerto il “solito” Zanoli, Ostigard che voleva trovare più spazio, più un conguaglio economico; ma a far saltare tutto non è stata stavolta una repentina decisione del Napoli, bensì la scelta del calciatore che sognava la Premier League".