Il Sassuolo crolla con il Napoli, Gazzetta: terribili errori tecnici e di posizione, si vede una fragilità pericolosa

Ultime notizie Serie A - Il Sassuolo ha preso un solo punto nelle ultime sette partite. E ieri ha subito sei gol dal Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Nemmeno con il cambio di allenatore il Sassuolo riesce a togliersi di dosso la frustrazione per questo cammino inatteso e deprimente:

"Bigica non stravolge concezioni tattiche radicate, ma se ha cercato più di lavorare sulle paure dei giocatori, in pochi giorni, non ha cambiato la testa dei suoi. Non era facile, però oltre a terribili errori tecnici e di posizione, si vede una fragilità pericolosa per l’ultima parte di campionato. Domenica a Verona si terrà uno scontro diretto fondamentale. Ma se esci così distrutto, rialzarsi diventa un’impresa"