Il Roma su Meret: amarezza per la panchina inaspettata, se resta Gattuso e non cambiano le gerarchie potrebbe pensare all'addio

Ultimissime calciomercato Napoli - Fa più male l'orgoglio che il fianco sinistro, un fastidio destinato a sfumare. Ma resta l'amarezza per la panchina inaspettata. L'arrivo di Gattuso ha stravolto le gerarchie della porta. Ospina è il nuovo titolare, Meret se ne sta alle sue spalle come racconta l’edizione odierna de Il Roma:

“Gattuso ha deciso e non cambia idea: Ospina è il suo titolare. Lo ha scelto perché gli dà garanzie coi piedi e nella gestione della difesa. In estate sarà tempo di bilanci e considerazioni: se resta Gattuso e non cambiano le sue gerarchie, Meret potrebbe anche pensare di trovare spazio altrove. Non se lo augura De Laurentiis, che prova a tranquillizzarlo: lo ha scelto personalmente ed è ancora convinto sia lui il futuro della porta azzurra”