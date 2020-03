Il Roma su Koulibaly e Ghoulam: di minuti giocati neanche l'ombra per l'algerino, da capire se Kalidou può rientrare col Verona

Ultimissime calciomercato Napoli - Si fosse giocato ieri sera con l’Inter, di certo Koulibaly e Ghoulam ancora non sarebbero stati disponibili come racconta l’edizione odierna de Il Roma:

“Il secondo si è aggregato definitivamente al gruppo, viene anche convocato, ma di minuti giocati nemmeno l’ombra. Il senegalese, invece, si era fermato a dicembre dopo poco l’inizio della partita col Parma. Era tornato con il Lecce ma si è fatto male di nuovo. Ecco, quindi, che questi giorni di pausa forzata possono aiutarlo a riprendersi definitivamente in modo tale da dare a Gattuso la possibilità di avere molte più alternative al centro del reparto arretrato. Da capire se con il Verona potrà essere pronto. Ci vuole una altra settimana per l’incontro a porte chiuse in Veneto e quindi potrebbe anche essere utilizzato”