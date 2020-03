Il Roma - Napoli-Inter a rischio: la partita con la Juve coinvolge anche gli azzurri

Napoli-Inter di giovedì potrebbe ancora saltare. Anche se c’è soltanto un minimo margine di pericolo, la semifinale di ritorno di Coppa Italia dovrebbe, alla fine, disputarsi regolarmente al San Paolo e a porte aperte. Eppure, qualcosa ancora potrebbe succedere, perché non ci sono ancora le ufficialità su quando saranno recuperate le partite della 24esima e 25esima giornata di campionato. Ieri il Napoli si è recato a Roma per l’assemblea straordinaria di Lega, che parlava proprio di questo: il rischio era che Napoli-Inter si potesse giocare a porte chiuse a causa delle direttive del Ministero della Salute in merito al problema del Coronavirus. L’arrivo di centinaia di persone da Milano (tra tifosi e addetti ai lavori) avrebbe potuto rappresentare un rischio-contagio, visto che la Lombardia è tra le regioni più colpite (c’è uno dei focolai della malattia). Ma il Napoli ha voluto scongiurare in ogni modo il rischio di giocare a porte chiuse: ecco perché il club azzurro si è fatto promotore di una proposta, vale a dire rinviare la partita tra Napoli e Inter di Coppa Italia per far giocare quella di campionato tra la Juventus e i nerazzurri nella giornata di mercoledì. In questo modo, la semifinale di Coppa Italia si potrebbe giocare a maggio, magari il 13, giorno in cui è previsto il recupero Juventus-Inter. Pur di non perdere i propri tifosi, il Napoli era anche pronto a non giocare in Coppa Italia, ma la proposta del club azzurro, inizialmente presa in considerazione, dovrebbe essere accantonata. La volontà della Lega Calcio è di recuperare Juventus-Inter e le altre partite della 25esima giornata tutte insieme, probabilmente nel prossimo week end. Al Napoli la notizia non dispiace per nulla, perché l’importante è che giovedì si possa giocare regolarmente a porte aperte. Tutto confermato, allora, anche se resta un minimo e teorico rischio che ci possano essere altre novità. Ma la Lega ha facoltà di rinviare le partite entro 72 ore dal fischio d’inizio, quindi si tratta di attendere che i termini scadano per stare tranquilli. Per voce del capo ufficio stampa Nicola Lombardo, la proposta della società di De Laurentiis era di rinviare la semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, prevista giovedì al San Paolo, a maggio. In questo modo si potrebbe recuperare l’ormai famigerata Juventus-Inter mercoledì. Una proposta, quella del Napoli, che serviva a disinnescare possibili rischi di uno svolgimento di Napoli-Inter a porte chiuse. In questo caso, però, la decisione sarebbe stata comunque del Governo in merito a problematiche sanitarie.