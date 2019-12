Il Roma - Napoli, attacco inceppato. Si crea ma si segna poco

Ultimissime Calcio Napoli - Vabbene parlare di crisi. Tattica, tecnica e anche mentale. Ma se il Napoli segnasse di, più a quest’ora la classifica non sarebbe così pessima. Si è inceppato da un bel po’ l’attacco del Napoli. Solo nelle prime gare si è dato spazio alla fase realizzativa. Si ricordano pure i quattro gol di Lecce. Poi improvvisamente la via della rete si è persa. Eppure, andando a guardare i numeri delle partite, si è creato tanto. Ma di punire i portieri avversari neanche l’ombra. Contro il Bologna, per esempio, si è tirati dalle parti di Skorupski trenta volte. Risultato? Solo il gol di Llorente sulla ribattuta del portiere. Mertens avrebbe potuto raddoppiare con un calcio di rigore in movimento su passaggio di Lozano ma ha calciato altissimo a girare quando l’avrebbe potuta piazzare tranquillamente. Alla fine si è perso come successo con il Cagliari. Ci fu un dominio assoluto contro i sardi ma poi si subì lo svantaggio in contropiede. Un collasso incredibile che ha fatto perdere molto terreno ai partenopei dalla zona Champions. Otto i punti di distacco da Roma e Cagliari. Un gap che ad oggi sembra difficile colmare. A meno che da sabato con l’Udinese non si comincia a vincere continuando per un bel po’ di tempo.

NESSUNO IN DOPPIA CIFRA. Dopo quattordici giornate di campionato e cinque di Champions non c’è un attaccante azzurro che è arrivato almeno a dieci gol. Mertens, che è uno dei più prolifici, è fermo a otto. Milik sembrava aver preso la strada giusta ma poi si è infortunato e si deve accontentare di cinque firme. Llorente ce ne ha quattro così come capitan Insigne. Comunque, mettendo tutti insieme si arriva a quota ventitrè. Troppo pochi per una squadra che voleva puntare allo scudetto. La Lazio, terza in classifica, ce ne ha trentatrè. Ciro Immobile sta volando in avanti: ben 19 gol tra serie A ed Europa League