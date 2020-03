Il Roma - La migliore scelta da fare per il Ciro cannoniere azzurro

Ultimissime calcio Napoli - Evviva. Dries Mertens resterà ancora due anni un giocatore del Napoli. La notizia che tutti i tifosi azzurri stavano aspettando è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Quando, ciooè, è stato scoperto l’incontro in grande segreto tra l’attaccante e il presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro aveva invitato a pranzo il belga all’hotel Vesuvio. Invito che è stato accettato volentieri. Come è stato accettato il rinnovo del contratto con un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più due milioni di premi alla firma. Un affare chiuso, dunque, che farà stare sereni un po’ tutti. Sarà contento Gattuso, esulterà il popolo dei tifosi e naturalmente sarà felice il diretto interessato che così potrà continuare a segnare e a diventare sempre più il capocannoniere assoluto della storia del Napoli. Intanto la classifica della serie A sorride più che mai agli azzurri. Gattuso si è goduto uno splendido spettacolo contro il Torino. L’unico rammarico è quello di non essere riusciti a chiudere subito la partita viste la mole di gioco in fase offensiva. Oggi il Napoli è sesto e l’ambizione è l’Europa League. Certo, sarebbe bello poter arrivare in zona Champions ma l’Atalanta è inarrestabile. Adesso Insigne e compagni si devono concentrare sulla partita di giovedì in Coppa Italia. Non si sa, però, se la semifinale di ritorno del torneo tricolore si giocherà o meno. Il Napoli, infatti, sta premendo per rinviare a maggio questo incontro in modo tale da far recuperare le partite rinviate per il Coronavirus nel week end appena concluso. Sarebbe opportuno che si giocasse Juventus-Inter di campionato piuttosto Juventus-Milan di Coppa Italia. Già con queste scelte della Lega il campionato è falsato, figurarsi poi se si dovesse intaccare anche l’esito del trofeo tricolore. La cosa certa è che De Laurentiis non accetterà un eventuale match a porte chiuse. Raggiungere la finale di Coppa dopo il successo dell’andata a San Siro sarebbe fondamentale per come si erano messe le cose in questa stagione. Quindi, niente misteri o scelte sbagliate perché don Aurelio si farà sentire. Già l’Inter arriverà bella riposata al San Paolo mentre il Napoli ha giocato con il Toro. Poi ci vorrebbe anche una partita senza tifosi. La speranza è che prevalga il buon senso. Comunque, ci sarà un incontro straordinario in Lega mercoledì per decidere il da farsi. Tornando al calcio giocato si può dire definitivamente che il Napoli è guarito. Non ha mostrato segni di malattie la squadra azzurra con il Torino. Certo, alla fine si è permesso ai granata di accorciare le distanze ma la partita era praticamente finita. Sabato sera al San Paolo si è assistito ad una prova corale di altissimo livello. Ma anche singolarmente si sono viste delle ottime prestazioni. Ormai Manolas è sempre più leader. E a prescindere dal gol ha chiuso le porte sia a Zaza che a Belotti confermando quello che di buono era stato visto con il Barcellona. Bravo anche Di Lorenzo che sulla destra ha fatto la differenza. Insigne non ha segnato ma ha lavorato per i compagni. Così come Milik. E Gattuso si è finalmente divertito.