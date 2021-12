Il Roma - Insigne negativo al Covid: il capitano ci sarà per Juve-Napoli

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna de Il Roma, Lorenzo Insigne si è negativizzato e domani potrà allenarsi con il gruppo al Training Center di castel Volturno. Il capitano dunque sarà disponibile per Juve-Napoli.

"Puo? tornare ad allenarsi da domani Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, infatti, dopo essersi sottoposto ad un tampone molecolare, ha scoperto di essere negativo. Una bella notizia per Spalletti che cosi? lo potra? avere a disposizione per il match del 6 gennaio in casa della Juventus. L’attaccante aveva scoperto di essersi contagiato al Covid-19 prima della sfida contro lo Spezia. Sarebbe rimasto comunque fuori dalle convocazioni per il problema al polpaccio ma adesso sta bene perche? si e? riposato abbastanza"