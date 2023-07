Il Roma - De Laurentiis ha chiamato Osimhen, rinnovo e clausola da subito: la svolta

Notizie Napoli calcio. Importanti aggiornamenti sul rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Il centravanti nigeriano, in scadenza nel 2025 con i partenopei, è accostato a tanti club ma De Laurentiis sarebbe pronto a blindarlo.

Del rinnovo di Osimhen ne ha parlato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, riportando importanti novità:

Il presidente ha parlato con Osimhen dopo la vittoria dello scudetto (Aurelio parlò prima della festa, intendendo quella del 4 giugno) strappando al giocatore un “sì” al rinnovo e alla voglia di rimanere. Ma tenendo fede alla linea del club («Nessuno è incedibile») il presidente ha pure detto che se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile le cose potrebbero cambiare. E qui si sono scatenate le voci e le paure. Ma anche in questo caso De Laurentiis ha le idee chiare. Per lui offerta irrinunciabile significa 150 milioni di euro, che potrebbero essere anche 180 considerando commissioni e tasse. Cifra impressionante, che ha fatto sorridere l’agente di Osimhen nel primo appuntamento. «Un giocatore da 150 milioni deve guadagnare 15 milioni», avrebbe risposto, andando quindi a toccare (e stuzzicare) il presidente azzurro sulla questione rinnovo.

De Laurentiis ha preso atto, incassando il “no” alla proposta di rinnovo a 6.5 milioni bonus inclusi. Da qui altre voci preoccupanti. Ma offerte irrinunciabili non sono arrivate: l’unica concreta è quella del Paris Saint Germain, che su richiesta del nuovo allenatore Luis Enrique ha proposto 120 milioni. De Laurentiis ha detto no. Dal Bayern Monaco solo un sondaggio, a quanto pare, con una ipotetica cifra di 80 milioni. Anche in questo caso è arrivato un secco “non se ne parla”. E quindi De Laurentiis ha capito che è il momento di spegnere il tormentone. Ecco perché avrebbe chiamato il giocatore, in vacanza in Nigeria, e ribadire il concetto. Il patron vuole il rinnovo, e Osimhen non avrebbe chiesto la cessione. Fondamentalmente sogna la Premier, ma nessuno si è fatto avanti. Per questo è il momento di rinnovare: promesso uno sforzo. De Laurentiis arriverà a 7 milioni, forse 7.5. Ma si aspetta anche la richiesta della clausola rescissoria: se arriverà dovrà accontentare Osimhen. Sarà valida solo dal prossimo anno e ovviamente non potrà andare oltre la soglia psicologica dei 100 milioni. Servirà a tenere il giocatore tranquillo, che in caso di offerte serie potrà andare via: ma non adesso.