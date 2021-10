Il risveglio è stato brusco! Gazzetta: lo Spartak Mosca ha saputo approfittare delle amnesie napoletane

Napoli Calcio - Tre gol, tutti in una volta. Finora, non era mai successo. Al Maradona, poi, dove il Napoli vorrebbe costruire la propria stagione. Il risveglio è stato brusco, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Provocato da un avversario, lo Spartak Mosca, che ha saputo approfittare delle amnesie napoletane per aprire alle tre ripartenze vincenti, nel secondo tempo. Una prestazione sotto tono, aggravata dall’espulsione di Mario Rui che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Nel secondo tempo, il calo generale del collettivo, ha determinato la sconfitta"