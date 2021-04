Il punto sugli infortunati: Ospina si è allenato nel post-partita al Maradona, si lavorerà per recuperare Demme

Ultime notizie Napoli - Stamattina, alla ripresa degli allenamenti, l’analisi dello staff tecnico del Napoli, in vista della partita di mercoledì contro la Juventus, si soffermerà sulle prestazioni individuali e sul recupero degli infortunati nei prossimi impegni.

Come stanno i due ultimi infortunati? Sabato contro il Crotone il portiere David Ospina è andato in panchina, e dopo il fischio finale è rimasto sul terreno di gioco ad allenarsi. Non soltanto Ospina, però, è tra gli obiettivi da recuperare in vista della Juventus. Lo staff medico e tecnico, infatti, lavorerà in questi due giorni per recuperare anche il centrocampista tedesco Diego Demme, vittima di un’infiammazione tibiale posteriore alla gamba sinistra. Dovesse farcela a ritrovare il campo, prenderebbe il posto di Tiémoué Bakayoko.