PSG vero pericolo per i tifosi del Napoli, tutto dipende da Mbappè: i dettagli

Caso Victor Osimhen, il PSG rappresenta il vero pericolo per i tifosi azzurri. Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, De Laurentiis ha fissato un prezzo altissimo, vuole 180 milioni di euro per lasciar andare il suo fuoriclasse. Da Parigi, ovviamente, nonsono arrivati segnali, ma l’intrigo Mbappè potrebbe condizionare pure il futuro del Napoli. Se il francese dovesse partire in direzione Real Madrid, allora è probabile che il PSG possa fare più di un pensierino su Osimhen considerando la necessità assoluta di ricostruire il reparto offensivo dopo l’addio di Leo Messi.