Il progetto del Napoli per far recuperare la condizione a Meret

Ultime notizie Napoli - Il portiere del Napoli Alex Meret è pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno il progetto è questo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il portiere è stato convocato per il Milan dopo un’assenza prolungata di sei partite:

“Fuori causa per una gastroenterite accusata proprio domenica a Milano, dovrebbe giocare dal primo minuto sabato con il Genoa, così da ritrovare un po’ di ritmo in vista dell’andata dei quarti con il Barcellona.

In difesa al fianco di Rrahmani Mazzarri valuta il rilancio di Natan. Mario Rui disponibile per la fascia sinistra; a centrocampo dubbio per il partner di Anguissa e Lobotka. In attacco Simeone favorito su Raspadori per il tridente con Kvaratskhelia e Politano”