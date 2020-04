Il primo vaccino anti Covid-19 potrebbe arrivare a settembre: i dettagli

Ultime Coronavirus - Si lavora incessantemente per trovare un vaccino anti Covid-19 e sembra che quello che viene da Pomezia in tandem con Londra, come riporta il Corriere della Sera. sia quello più in stato avanzato.

L’azienda italiana Advent Irbm e lo Jenner Istitute della Oxford University hanno annunciato che a fine aprile cominceranno i test, in Inghilterra. Saranno effettuati su 550 volontari sani. Poi, a settembre, potrebbero già essere disponibili alcune dosi da somministrare ‘in uso compassionevole’ a personale sanitario e forze dell’ordine. Per un impiego su larga scala, sarà tutto rimandato al prossimo anno, ammesso che vada tutto bene.