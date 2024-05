Il primo giorno di Manna: colloqui faccia a faccia con i giocatori, riunioni fiume con Chiavelli e gli altri dirigenti (ma non Meluso e Micheli)

Ultime notizie SSC Napoli - Per il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è una specie di ritorno alle origini, considerando che è nato e cresciuto a Vallo della Lucania, nel Cilento. Ne parla il Corriere dello Sport.

De Laurentiis gli ha affidato la direzione e la regia della rifondazione che partirà con l’arrivo del tecnico e culminerà nella campagna acquisti:

“Ieri il ds ha inaugurato anche i colloqui con i giocatori, faccia a faccia, così da gettare le basi del ponte tra squadra e società. Chiarezza e rispetto dei ruoli e delle aree di competenza.

Poi, riunioni fiume con Chiavelli e gli altri dirigenti, pranzo e via. Non c’erano l’ormai ex ds Meluso e neanche il responsabile scouting Micheli”