Il primo giorno di Giuntoli alla Juventus, ecco quando sarà ufficiale l'ex Napoli

Ultime notizie Serie A - Il primo giorno juventino di Cristiano Giuntoli è iniziato in tarda mattinata ed è stato un vero e proprio tour della Continassa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Il dirigente è stato accompagnato dal direttore generale Francesco Calvo. Giuntoli ha firmato un contratto di 5 anni con la Juventus. Aspettando l’ufficialità, attesa tra domani e venerdì, il nuovo responsabile dell’area tecnica si è portato avanti con il lavoro e la conoscenza della nuova realtà. Una prima full immersion per visionare la sede, i campi, il J Hotel.

Giuntoli, rimasto colpito dalla modernità delle strutture, non si è limitato a osservare: si è presentato al personale e ai dirigenti presenti. Tante strette di mano in attesa di conoscersi meglio e lavorare insieme. Non incontrerà Allegri, in vacanza, ma tra i due ci sono già stati dei contatti telefonici per parlare e confrontarsi sulla costruzione della Juventus 2023-24"