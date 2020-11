"Il primo colpevole delle sconfitte sono sempre io": Gattuso non si dà pace per la sconfitta contro il Milan

L'edizione odierna di Repubblica riporta i dettagli in merito al faccia a faccia tra Gattuso e la squadra ieri mattina a Castel Volturno:

"Gattuso non se l’aspettava e si è sentito tradito, prendendosi peraltro la sua parte di responsabilità per non aver capito in tempo l’antifona. « Il primo colpevole delle sconfitte sono sempre io, sto cercando di alzare l’asticella da mesi e purtroppo non ci siamo ancora riusciti. È un aspetto da sistemare più presto possibile ». Gattuso non si dà pace per la sconfitta contro il Milan, in cui in tutte le statistiche il Napoli è stato superiore agli avversari: tiri in porta, possesso palla, passaggi indovinati, contrasti vinti, predominio territoriale. Ma i rossoneri si sono presi l’unica cosa che contava veramente: i 3 punti, grazie alla doppietta di Ibra e alle parate decisive di Donnarumma".