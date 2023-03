Il piano del Napoli per chiudere il discorso scudetto: Spalletti pensa ad un solo cambio

Rispetto a un mese fa il vantaggio in classifica del Napoli s’è dilatato ancora, raggiungendo i 18 punti a 14 giornate dalla fine. Ci sono i presupposti per alzare l’asticella, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Il piano del Napoli

A Castel Volturno hanno le idee chiarissime sulla strada da percorrere, per dosare al meglio le forze:

“Il piano allo studio nella sede di Castel Volturno prevede di chiudere prima possibile i conti il campionato, possibilmente con un altro tris di vittorie nelle prossime tre settimane. Non è ancora arrivata l’ora del turn over, contro la Lazio toccherà ai big, con l’unica eccezione del ritorno di Olivera al posto dello squalificato Mario Rui. Le rotazioni sono rinviate come minimo alla sfida contro l’Atalanta”

