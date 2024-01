Il piano del Napoli per arrivare in Champions League

Ultime notizie Napoli - Il Napoli dello scudetto non c’è più e la stagione può essere salvata solo in un modo: strappando con le unghie il quarto posto, che per ora resta lontano (-4). Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Il piano Champions del Napoli

Gli azzurri hanno iniziato nel girone di ritorno una sorta di corsa a cronometro: