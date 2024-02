Il pensiero che hanno fatto i tifosi quando Kvaratskhelia ha cercato il gol da centrocampo

Ultime notizie Napoli - Tre gol di Osimhen, due di Kvaratskhelia, più piaceri e assistenze a vicenda. Il buonumore si costruisce anche così in casa Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Certe giocate fanno tornare in mente ai tifosi più romantici alcune bellezze dello scorso torneo:

"Quando Kvaratskhelia tira da centrocampo e quasi trova il gol, tanti hanno pensato che allora i capolavori si possono imitare, o almeno ci si può provare. Il 6-1 replica lo stesso risultato di Amsterdam, contro l’Ajax nella stagione scorsa, appunto: l’ultima volta in cui gli azzurri erano andati a segno almeno sei volte. Il Napoli non vinceva in viaggio dal 2-1 all’Atalanta del 25 novembre: era la prima partita di Mazzarri, sembrò una rivoluzione, invece era un’illusione"