Il nuovo ruolo di Kvaratskhelia l'unica cosa che funziona in questo Napoli: Mazzarri riparte da lui e dal rientro di Osimhen

Napoli - Napoli che deve fare i conti con uno dei momenti più difficili della gestione De Lauentiis. La squadra di Mazzarri non gira, l'unica cosa che funziona è il nuovo ruolo di Kvaratskhelia che si riscopre sottopunta moderno. Il Mattino promuove il nuovo ruolo del giocatore. Mazzarri ripartirà proprio da Kvara, aspettando Osimhen che sarà in settimana di rientro dalla coppa d'Africa per cercare di rendere meno amara una stagione che diversamente rischierebbe davvero di diventare drammatica per il Napoli campione d'Italia.