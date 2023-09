Il nuovo Chiesa con Luciano Spalletti: ecco l'idea dell'ex Napoli sull'attaccante della Juventus

Ultime notizie Napoli - Attaccante con Allegri, esterno con Spalletti. Federico Chiesa ha una doppia vita nella stagione che deve essere inevitabilmente della riscossa. Ne parla l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Federico Chiesa ha un’energia nuova, tre partite, due gol in trasferta.

“Spalletti ha preso appunti. In Nazionale, Chiesa deve tornare a sintonizzarsi sulle vecchie frequenze. Al c.t., lo juventino piace nella versione classica, pronto a sgasare sulla fascia per allargare le difese. Ma lo apprezza anche sotto porta. Spalletti sta lavorando tanto sul campo, ma insieme al suo staff ha aperto anche il canale del dialogo. Sono giorni intensi perché l’Italia sa che non può fallire il debutto”