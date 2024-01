Il no di Ostigard all'Udinese rallenta la trattativa per Nehuen Perez: il norvegese si è promesso a un'altra squadra

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli e la situazione legata a Nehuen Perez:

"Mazzarri attende dal mercato anche un rinforzo per la difesa, il Napoli insiste per Nehuen Perez. L’Udinese dovrà corrispondere all’Atletico Madrid una percentuale sulla futura rivendita considerando che i colchoneros hanno anche il diritto di recompra, perciò vuole che il Napoli s’avvicini ai 20 milioni di euro per far partire il difensore argentino classe 2000. L’Udinese si è cautelato con Giannetti, attende il recupero di Bijol previsto per metà febbraio ma vuole un sostituto per far partire Perez. Aveva individuato Ostigard che, però, ha già un accordo per il ritorno al Genoa e vuole rispettarlo. Il no del centrale norvegese all’Udinese rallenta la trattativa ma dal Napoli filtra ottimismo per l’acquisto di Nehuen Perez entro giovedì prossimo, quando terminerà la sessione invernale".