Il Napoli vuole ritrovare Ngonge e Cajuste: stabilita la tabella di recupero, definito l'avversario con cui possono rientrare

Ultime notizie SSC Napoli - Tutto come previsto: Osimhen ha smaltito le tossine del post Juventus e ieri, dopo aver osservato un giorno di riposo, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Victor Osimhen regolarmente in campo e candidato a guidare l’attacco contro il Torino. Mentre come procede il recupero di Ngonge e Cajuste?

“Ngonge s’è arreso: diserterà anche la sfida di domani, dopo aver saltato Barça, Cagliari, Sassuolo e Juve per un problema muscolare. L’attaccante belga s’è limitato a una tabella personalizzata in palestra, il prossimo obiettivo è recuperarlo per il Barcellona. Anche Cajuste punta a rientrare in gruppo per il Barça”