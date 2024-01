Il Napoli vuole Perez dell'Udinese anche senza Samardzic: ADL ragiona con Pozzo

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta provando il doppio acquisto di Samardzic e Perez dall'Udinese. Intanto, il primo potrebbe anche finire alla Juventus e allora si continua a trattare per il difensore argentino.

Ci sono novità da parte de Il Mattino riguardo quello che può accadere tra Napoli e Udinese nelle prossime ore:

La partita doppia del Napoli che tratta con l'Udinese, non accetta l'asta per Samardzic e intanto non si fa trovare impreparato e vira su Traorè. Il club azzurro ragiona sempre con la famiglia Pozzo per il difensore argentino Nehuen Perez e tiene in caldo pure alcune situazioni all'estero per rinforzare il centrocampo.