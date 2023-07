Lozano può andare via dal Napoli e si pensa ad una possibile svolta che può arrivare nelle prossime ore per il futuro del calciatore messicano.

Lozano

Lozano fuori rosa: la scelta del Napoli

Napoli - Hirving Lozano rischia di finire fuori rosa se non dovesse accettare le prossime offerte. Perché il Napoli punta a liberarsi del giocatore in questa finestra di mercato. Gli emissari della Mls sono già spariti. Situazione anomala: il Chucky rischia davvero di finire fuori rosa a meno che non abbassi il suo ingaggio. A riportarlo è Il Mattino.