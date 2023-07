Napoli - Il Lens continua a frenare per Danso al Napoli. Il centrale chiede tempo per valutare l'offerta con un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Dal Napoli trapela una volontà netta di chiudere questa operazione, con un'offerta da 20-25 milioni solo nel momento in cui Danso avrà espresso l'intenzione ai suoi attuali dirigenti di voler lasciare il Lens. A riportarlo è Il Mattino.