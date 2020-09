Il Napoli vuole 10mln per cedere Younes, Il Mattino: Genoa e Cagliari ci pensano. Per Ounas servono 15 mln, il Parma lo aspetta in prestito

Ultime calcio Napoli - Younes, Ounas e Ciciretti sono tra i partente: Younes garantirà una plusvalenza importante visto che Giuntoli lo ha preso a parametro zero dall'Ajax.

Younes

Come riporta Il Mattino:

"La richiesta del Napoli è di 10 milioni e lo vogliono in Germania, e in Italia Genoa e Cagliari. Al Cagliari hanno chiesto anche di Ounas, ma la prima richiesta del ds azzurro ha un po' spaventato: 15 milioni. Il Parma è in agguato in caso di operazione low cost con il Napoli: se Ounas dovesse essere girato in prestito, i ducali ci sono. Per Ciciretti, richiesta da 2 milioni - si attenderà l'ultima settimana. Tutino ha la fila, De Laurentiis lo ha promesso a Lotito (sponda Salernitana) ma si è inserito il Lecce che è pronto a rendere oneroso il prestito. Prezzo del cartellino fissato a 7 milioni".