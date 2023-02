"Il Napoli vincerà lo scudetto al 99,46%" la reazione di Spalletti alla notizia algoritmo Opta

Calcio Napoli - Chissà come avrà reagito Luciano Spalletti leggendo la notizia che l'algoritmo di Opta ha dato il suo Napoli Campione d'Italia al 99,46%. L'allenatore, lo ribadisce in goni conferenza stampa, non conta i punti di distacco dalle inseguitrici. Lui, così come tutta la squadra, pensa gara dopo gara senza voltarsi mai dietro. Il Napoli non è mai distratto ma resta sempre sul pezzo.

Reazione Spalletti algoritmo Opta

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina in edicola Luciano Spalletti probabilmente avrà sorriso leggendo il dato statistico sulla sua squadra in chiave scudetto: "Spalletti al massimo sorriderà, o forse un po’ si arrabbierà considerando la sua inclinazione alla scaramanzia e il suo metodo di lavoro: assolutamente vietato distrarsi, adagiarsi o mollare anche soltanto di un millimetro a cominciare dalla delicata trasferta in programma venerdì con il Sassuolo"