"Il Napoli vincerà lo scudetto al 99,46%", algoritmo Opta consegna il tricolore già agli azzurri: i numeri

Calcio Napoli - Tutti gli scongiuri del caso sono autorizzati ma anche l'algoritmo pubblicato da Opta parla chiaro sul Napoli. Un dato schiacciante d inequivocabile che consegna praticamente già lo scudetto nelle mani della squadra di Luciano Spalletti quando siamo a metà febbraio. Una roba che non si era mai vista prima.

Algoritmo Opta scudetto Napoli

Secondo i dati e gli studi fatti da Opta, il Napoli vincerà lo scudetto al 99,46% mentre l’Inter, seconda in classifica con un distacco di 15 punti, lo vincerà allo 0,50%. E ancora: da studio, il Milan ha lo 0,02% di chance-scudetto a disposizione, mentre Atalanta e Lazio lo 0,01%. Dalla Roma in poi: zero per cento.