Il Napoli torna a lavoro: Rudi Garcia aspetta i 15 Nazionali, si giocherà ogni 3 giorni con 6 partite fino a fine mese

Napoli - Torna a lavorare il Napoli di Rudi Garcia che è in attesa dei 15 giocatori andati in giro per il mondo per giocare con le loro Nazionali. Intanto, sarà un tour de force con tantissime partite in pochi giorni. Da sabato prossimo, infatti, gli azzurri giocheranno sei partite una dietro l'altra (ogni tre/4 giorni) per chiudere con la settima partita (contro al Fiorentina l'otto ottobre) prima di arrivare alla seconda sosta.

Genoa-Napoli sabato 16 settembre

sabato 16 settembre Braga-Napoli mercoledì 20 settembre

mercoledì 20 settembre Bologna-Napoli domenica 24 settembre

domenica 24 settembre Napoli-Udinese mercoledì 27 settembre

mercoledì 27 settembre Lecce-Napoli sabato 30 settembre

sabato 30 settembre Napoli-Real Madrid martedì 3 ottobre

martedì 3 ottobre Napoli-Fiorentina domenica 8 ottobre