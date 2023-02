Il Napoli supera anche la scaramanzia! Persino De Laurentiis è andato oltre, il dettaglio

Il Napoli gode, perché le avversarie in Serie A si allontanano e l'Inter scivola a -15, vantaggio record nell’era dei tre punti. Al Maradona il calcio è gioia e non solo scaramanzia, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola.

Il Napoli supera anche la scaramanzia

Questo Napoli vincente non ha nemmeno paura della scaramanzia, in relazione alla maglia di San Valentino:

"Dopo l’eliminazione in Coppa Italia ripresentarsi con la stessa maglia sembrava una sfida alla cabala. Ma oggi a Napoli persino De Laurentiis, assai scaramantico, soprassiede su queste scelte, sicuro della forza dei suoi giocatori. La trasferta col Sassuolo non fa paura, anche se sarà venerdì 17"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli