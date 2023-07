Il Napoli si prepara per Castel di Sangro: due giorni liberi concessi da Garcia, definita la data del nuovo raduno

Ultime notizie Napoli - Mario Rui ha un risentimento alla coscia destra e verrà valutato direttamente a Castel di Sangro mentre c'è stata solo un po' di apprensione per Lobotka ma alla fine non ha riportato alcun infortunio (è uscito a pochi istanti dal 90' scuotendo il capo).

Il Napoli si prepara per Castel di Sangro

Sul volo che parte da Verona, come scrive l’edizione odierna de Il Mattino, saranno davvero pochi gli azzurri

“perché quasi tutti si faranno raggiungere dai propri familiari o raggiungeranno i propri cari: due giorni e mezzo di libera uscita e raduno fissato per venerdì mattina a Castel Volturno: da lì, in bus, poi la partenza per l'Abruzzo, dove la squadra resterà fino al 12 agosto”

Il Napoli ha pareggiato 1-1 (0-0) la seconda amichevole stagionale giocata allo Stadio Comunale di Dimaro Folgarida contro la Spal che guidata da Mimmo Di Carlo punta a risalire in serie B. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 62’ con Puletto che azzecca una punizione da lontano. Vi è poi la reazione dei Campioni d’Italia (con la formazione tipo schierata da Garcia nel secondo tempo) capace di creare molte palle gol ma senza riuscire a concretizzare. Il pareggio è arrivato al 73’ con Anguissa su velo di Osimhen quest’anno visto in campo anche nel ruolo di assistman. Poco dopo il capocannoniere della scorsa stagione tenta la grande giocata in acrobazia area con una sforbiciata finita poco sopra la traversa. Cade male e rimane sul terreno. Fortunatamente niente di grave. Si è giocato con la pioggia e l’impianto di illuminazione accesso sin dai primi minuti di gioco.