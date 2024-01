Il Napoli si affida al talento di Kvaratskhelia: azzurri nelle mani del georgiano per uscire dalla crisi

Napoli aggrappato a Kvaratskhelia, alla sua fantasia, alla sua voglia di mettersi alle spalle l’inizio complicato e quegli errori sotto porta costati già diversi punti al Napoli. La missione è chiara: testa bassa, pedalare, tornare a vincere e a segnare.

Orfani di Osimhen, il Napoli deve affidarsi al talento di Khvicha Kvaratskhelia per uscire dalla crisi come riporta La Gazzetta dello Sport. Kvara deve cominciare ad aiutarsi da solo, non reagendo alle provocazioni e rimanendo concentrato sul suo ruolo di leader tecnico della squadra. Il Napoli ha bisogno dei suoi guizzi per ripartire, per riprendere la corsa verso quella Champions che nella stagione scorsa lo ha consacrato a livello internazionale, permettendogli di entrare per la prima volta nella classifica del Pallone d’oro.