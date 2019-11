Il Napoli sfida anche la scaramanzia: scelto l'hotel Titanic per Liverpool! ADL osserverà gli azzurri a distanza

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli contro tutti e tutto per uscire dalla crisi. Anche contro la scaramanzia. Come infatti evidenzia La Repubblica oggi in edicola, d'altri tempi il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe mai e poi mai autorizzato la scelta di un albergo con un nome così sinistro: il Titanic. E per giunta in riva al mare. Ma chissà che un regalo non arrivi dal Belgio: in caso di mancata vittoria del Salisburgo, infatti, per la squadra di Carlo Ancelotti ci sarebbe il pass automatico agli ottavi di finale.

Caos Napoli, le ultimissime

Nel frattempo davanti a una tv De Laurentiis studierà il comportamento degli azzurri. Solo la mediazione del Ds Cristiano Giuntoli, nel corso di un incontro a Roma, ha quasi convinto il presidente a fare una visita a Castel Volturno entro la fine della settimana: si tratterà di una sorta di tregua. Ma stasera guai a sbagliare: un'eliminazione dalla Champions renderebbe la situazione quasi irrimediabile.