Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere tre cessioni per far partire l'assalto a Buongiorno del Torino che ha chiesto 40 milioni per liberarlo al club azzurro in vista della prossima estate.

Buongiorno-Napoli: chi parte per fare cassa

Cairo, intanto, ha gelato il Napoli per Buongiorno e vuole 40 milioni secondo Il Mattino. Ma il club azzurro è pronto a fare cassa perché, a meno che non arrivino indicazioni differenti dal prossimo allenatore, andranno via Natan, Cajuste e Lindstrom per fare cassa.