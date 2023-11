Il Napoli può lottare per lo scudetto? Repubblica: Mazzarri tecnico di valore travolto da comunicazione inadeguata, in modo crudele trasformato in un meme

Ultime notizie Napoli - Il Napoli può lottare per lo scudetto? Ne parla Paolo Condò nel suo editoriale per Repubblica.

Paolo Condò nel suo editoriale analizza le chance scudetto per il Napoli. L’Inter ha passato indenne la trasferta più impegnativa, la prossima settimana giocherà a Napoli:

"Anche sotto a Juve-Inter la giornata 13 ricopriva una grande importanza, per i due spareggi nella terra di mezzo di chi ha già perso parecchio terreno, eppure conserva qualche speranza di rientro in zona scudetto. Il Milan ha battuto la Fiorentina in capo a una partita equilibrata ma sinceramente brutta, equilibrato ma a un livello più alto anche Atalanta-Napoli, l’altro spareggio, risolto da un errore di Carnesecchi, a conferma di come il calcio sia un mondo di paradossi infiniti: una giocata indirizza la gara brutta, un errore quella bella.

Sabato il Napoli inaugurava il Mazzarri-bis, una storia umana prima che tecnica visto il pregresso che, in modo fuorviante e spesso crudele, ha trasformato l’allenatore in un meme. Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da una comunicazione inadeguata. Senza esagerare un lavoro che è appena iniziato, il Napoli di Bergamo è sembrato una squadra nuovamente consapevole delle proprie qualità , come dimostra il fatto che i migliori siano stati Kvara e, nel suo spezzone, Osimhen"