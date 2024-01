Il Napoli pronto al triplo colpo di calciomercato

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli:

"Il Napoli non si ferma a Mazzocchi, lavora per portare a casa Samardzic e Dragusin. Per il centrocampista dell’Udinese la trattativa è in fase avanzata, l’accordo tra i due club è quasi raggiunto, intorno ai 25 milioni di euro bonus inclusi, è da mettere definitivamente a posto l’intesa con il padre di Samardzic riguardo a tutti gli aspetti contrattuali. Per Dragusin il Napoli fa sul serio, offre al Genoa 20 milioni più Ostigard a titolo definitivo e Zanoli in prestito. Ieri il suo agente Florin Manea è arrivato in Italia, ha visto Bologna-Genoa e colloquiato con la dirigenza rossoblù. S’attende di capire nei prossimi giorni gli sviluppi dell’affare, tra l’interesse del Tottenham e la volontà del difensore rumeno classe 2002".